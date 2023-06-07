رئيس الحكومة الليبية يُشدّد على ضرورة تقديم كافة الاحتياجات للبلديات

بنغازي 07 يونيو 2023 (وال)- اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية د. أسامة حماد اليوم الأربعاء، على الأوضاع الخدمية للبلديات، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، مع وزير الحكم المحلي سامي الضاوي.

وبحسب الصفحة الرسمية للحكومة الليبية؛ فقد أكد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق لضمان وصول الخدمات لكافة المناطق والأحياء عبر مجالس البلديات، مشددًا على ضرورة تقديم كافة الاحتياجات للبلديات.

وناقش الاجتماع احتياجات البلديات، وسيّر العمل بها وأبرز العراقيل التي تُواجه العمل وآليات حلحلتها. (وال)

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