وقعت حكومة الوحدة الوطنية عدة اتفاقيات في مجالات النفط والغاز والاستثمار مع الحكومة الإيطالية بالعاصمة روما.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” للعاصمة روما مساء اليوم الأربعاء، وعقده لقاء تقابليا مع نظيرته الإيطالية “جورجيا ميلوني”.

ووفق منصة حكومة الوحدة، فقد وقعت ليبيا وإيطاليا مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز الطبيعي، والاستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط والمناطق اليابسة بحوض غدامس.

كما تم توقيع اتفاقيات الربط الكهربائي والهجرة وحماية الحدود، إضافة لتفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي، واتفاقية لربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري.

وبحسب حكومة الوحدة، فقد ناقشت الحكومتان رفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا وتحديد موعد نهائي لذلك.

وبحث الجانبان الخطوات اللازمة لإنشاء اللجنة العليا الليبية الإيطالية، وانعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي على هامش أول اجتماع للجنة، وفق الحكومة.

وأفادت الحكومة أن الدبيبة أكد على لزوم اتخاذ خطوات فعلية لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، مشددا على أهمية العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، ودعمها وتطويرها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

The post 5 اتفاقيات جديدة بين ليبيا وإيطاليا ومناقشات لتسهيل التأشيرة ورفع حظر الطيران appeared first on ليبيا الأحرار.

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