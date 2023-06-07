للبقاء في السلطة.. “دبيبة” يسترضي إيطاليا بمذكرات تفاهم جديدة

وقعت حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة، مذكرات تفاهم جديدة مع الحكومة الإيطالية في عدة مجالات في مقدمتها محال النفط والغاز.

وجاء توقيع مذكرات التفاهم في الاجتماع الذي عقده دبيبة، والوفد الحكومي المرافق له، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في العاصمة روما أمس الأربعاء.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إنه تم خلال الاجتماع توقيع مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز الطبيعي، والاستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط وفي المناطق اليابسة بحوض غدامس، والربط الكهربائي والهجرة وحماية الحدود، وتفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي، واتفاقية لربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري.

كما ناقش الاجتماع متابعة أعمال اللجان الثنائية لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا وتحديد موعد نهائي لذلك، والخطوات اللازم اتخاذها لإنشاء اللجنة العليا الليبية الإيطالية، وانعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي على هامش أول اجتماع للجنة.

من جهة أخرى قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، إنها ناقشت مع دبيبة، جهود مكافحة الاتجار بالبشر والالتزام بدعم السلطات الليبية في إدارة تدفقات الهجرة، والتركيز أيضاً على الاقتصاد والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية للتعاون بين إيطاليا وليبيا، مثل الطاقة والنفط والغاز.

Trending ليبيا.. “دبيبة” يتابع إجراءات وزارة الحكم المحلي لبدء صرف مخصصات التنمية للبلديات

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية زارت العاصمة طرابلس أواخر يناير من العام الجاري واجتمعت برئيس حكومة الوحدة، ووقعت اتفاقية خاصة بإنتاج الغاز الطبيعي بقيمة ثمانية مليارات دولار بهدف تعزيز إمدادات الطاقة نحو أوروبا، وناقشت ملف المهاجرين غير الشرعيين وطرق تقليل إعدادهم على الحدود الإيطالية.

ويرى مراقبون أن دبيبة، يسعى من خلال توقيع مذكرات التفاهم الجديدة مع الحكومة الإيطالية للحصول على دعم لحكومته للبقاء في السلطة ولإضفاء مزيد من الشرعية عليها، خاصةً مع تنافس حكومة دبيبة، مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب، والحديث الدائر الآن في الأوساط الليبية حول ضرورة وجود حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية العام الجاري.

كما تعد إيطاليا من الدول المؤثرة في الملف الليبي، وتلعب دوراً كبيراً في إقناع بريطانيا والولايات المتحدة بآلية التغيير في ليبيا، ويبحث دبيبة، عن دعم الحكومة الإيطالية لدى الولايات المتحدة وبريطانيا لتسويق بقائه في السلطة.