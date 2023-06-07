“مفوضية الانتخابات” تختتم ورشة عمل للمكاتب التابعة لها بالمنطقة الجنوبية

الوطن| رصد

اختتمت ورشة عمل نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء بمدينة سبها، بهدف الرفع من مستوى التنسيق مع المكاتب التابعة لها في ربوع البلاد، استعداداً لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

حيث تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش ولقاءات تعمل المفوضية على تنفيذها خلال الفترة القريبة القادمة تستهدف جميع مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة لها بالمنطقة الغربية وسبق وأن اقيمت ورشة عمل مماثلة بالمنطقة الشرقية شهر مايو الماضي، بهدف تنفيذ الإجراءات الانتخابية وفق أعلى المعايير.