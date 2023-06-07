كلية الطب البشري بجامعة بنغازي تتحصل على الاعتماد المؤسسي

أعلن مدير المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية في ليبيا عن منح الاعتماد المؤسسي لكلية الطب البشري بجامعة بنغازي وذلك بموجب القرار رقم 139 الصادر في 5 يونيو 2023، وبذلك تصبح كلية الطب الأولى في الجامعة التي تحصل على هذا الاعتماد.

ويعد الاعتماد المؤسسي من أهم العوامل التي تؤثر على جودة التعليم والتدريب في المؤسسات التعليمية والتدريبية ويعكس مدى التزام الجامعة بتطبيق معايير الجودة والممارسات المهنية في تقديم خدمات التعليم والتدريب.

الجدير بالذكر أن هذا الاعتماد المؤسسي يعكس الجهود الجادة التي بذلتها كلية الطب بجامعة بنغازي في تحسين مستوى التعليم والتدريب، ويعكس رؤية الجامعة في تطوير الكوادر الطبية وتحسين الخدمات الصحية في المنطقة.

وأعرب عدد من الأساتذة والطلاب عن سعادتهم بهذا الإنجاز الذي يعكس تميز كلية الطب بجامعة بنغازي، ويساهم في تعزيز مكانة الجامعة وجذب مزيد من الطلاب والباحثين المهتمين بالتعليم الطبي.