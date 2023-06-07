المنفي يوقف قرار الدبيبة بشأن انشاء قوات مسلحة تابعة لمجلس الوزراء

أصدر رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، قرارًا بعدم اعتماد قرار أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بصفته (وزير الدفاع) حول انشاء الجهاز الوطني للقوة المساندة.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تأسيس جهاز جديد باسم “الجهاز الوطني للقوى المساندة”، تكون مهمته حماية شرعية الدولة ومساندة الجيش في تأمين الحدود ودعم وزارة الداخلية لحماية المقار السيادية.

وبحسب نص قرارالقائد الأعلى للجيش الليبي، صدر عن وزير الدفاع المكلف بحكومة الوحدة الوطنية العديد من القرارات بأنشاء (وحدات عسكرية ألوية – كتائب – غرف عمليات وهى قرارات صدرت عن جهة مختصة قانونياً وبالمخالفة لأحكام المادة الثالثة فقرة (7) من القانون رقم (11) 2012م بتقرير بعض الاحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي والتي أعطت للقائد الاعلى للجيش الليبي وحده دون سواه صلاحية إنشاء قوات جديدة تبعيتها ومسؤولياتها.

وعليه تتخذ الاجراءات اللازمة بعدم الاعتداد بهذه القرارات وما ينتج عنها من قانونية واعتبارها في حكم العدم لصدورها من غير ذي صفة.