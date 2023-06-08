رئيس الوزراء يطلّع على سيّر عمل وزارة التعليم التقني والفني

بنغازي 07 يونيو 2023 (وال)- بحث رئيس وزراء الحكومة الليبية د. أسامة حماد بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي اليوم الأربعاء، مع وزير التعليم التقني والفني د. فرج خليل، سُبل حلحلة الإشكاليات والعراقيل التي تُواجه وزارة التعليم التقني والفني.

وبحسب الصفحة الرسمية للحكومة؛ فقد وافق رئيس مجلس الوزراء على تخصيص قيم مالية خصمًا من الباب الثاني للكليات والمعاهد العليا من أجل تسهيل مهامها، وسداد القيم المالية للمتعاونين بالكليات والمعاهد وتوفير المعامل التقنية للكليات والمعاهد، بالإضافة إلى ضرورة العمل على الإفراجات المالية لأعضاء هيئة التدريس الذين باشروا أعمالهم ولم تُصرف مرتباتهم.

كما بحث رئيس الوزراء والوزير البدء في إطلاق عمليات الصيانة السريعة للمقرات والمعاهد التابعة للوزارة، وتوفير مقر مناسب للمعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية، بالإضافة إلى مناقشة مقترح إنشاء أكاديمية الطيران الليبية. (وال)

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