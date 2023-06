رئيسة وزراء إيطاليا تبحث مع “دبيبة” مكافحة الاتجار بالبشر وإدارة تدفقات الهجرة

أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا وإطارها السياسي يمثل أولوية لإيطاليا وللأمن القومي.

جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقدته ميلوني، اليوم الأربعاء، مع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة والوفد الحكومي المرافق له في العاصمة الإيطالية روما، الذي وصفته بالـ”الطويل والودي”.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية عبر حسابها بموقع تويتر إن موضوعات الحوار مع دبيبة، تشمل تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر والالتزام بدعم السلطات الليبية في إدارة تدفقات الهجرة، والتركيز أيضاً على الاقتصاد والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية للتعاون بين إيطاليا وليبيا، مثل الطاقة والنفط والغاز.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة قال إنه تم خلال الاجتماع توقيع مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز الطبيعي، والاستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط وفي المناطق اليابسة بحوض غدامس، والربط الكهربائي والهجرة وحماية الحدود، وتفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي، واتفاقية لربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري.

كما ناقش الاجتماع متابعة أعمال اللجان الثنائية لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا وتحديد موعد نهائي لذلك، والخطوات اللازم اتخاذها لإنشاء اللجنة العليا الليبية الإيطالية، وانعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي على هامش أول اجتماع للجنة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الليبية على لزوم اتخاذ خطوات فعلية لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، مشدداً على أهمية العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، ودعمها وتطويرها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

وكان دبيبة، والوفد الحكومي المرافق له وصل اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية تستمر ليومين.

