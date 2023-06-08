“تعليقًا على نتائج 6+6”.. البعثة الأممية: سنعمل مع الجميع لمعالجة المواد الخلافية

الوطن|رصد

عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة 6+6 لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية،وتتقدم بالشكر لحكومة المملكة المغربية على استضافة اجتماعاتها.

أحاطت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علمًا بنتائج أعمال لجنة “6+6” المشكّلة من قبل مجلس النواب ومجلس للدولة، والتي اجتمعت في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية في الفترة الممتدة بين 22 مايو و6 يونيو 2023 لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وادركت البعثة الأممية أن العناصر الرئيسية لقوانين الانتخابات والقضايا ذات الصلة تتطلب قبول ودعم مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية وممثلي المجتمع المدني – بما في ذلك النساء والشباب والجهات الفاعلة السياسية والأمنية من أجل إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة.

جاء ذلك في بيانٍ لها، مؤكدةً أنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة، بما في ذلك المجلس الرئاسي؛ لتسهيل المشاورات بين جميع الجهات الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في قوانين الانتخابات، وتأمين الإتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات،وتوفير تكافؤ الفرص في المنافسة الانتخابية بين جميع المرشحين.

كما ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الانخراط ، بروح من التوافق ، في الجهود المبذولة لمعالجة جميع القضايا المعلقة وخلقبيئة أكثر أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023.

وأضافت البعثة الأممية،” نحث جميع الجهات الفاعلة الامتناع عن تكتيكات المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببتالكثير من المعاناة للشعب الليبي. تماشيًا مع ولايتها.

وختمت البعثة بيانها مؤكدةً التزامها بإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية، وتجديدشرعية مؤسسات البلاد.