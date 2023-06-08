شركة الاتصالات: وقعنا اتفاقية ربط مع إيطاليا لجعل ليبيا البوابة الرقمية للعالم

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، اليوم الأربعاء، توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد إبراهيم بن عياد اتفاقية “ربط إيطاليا” مع ليبيا بالكابل البحري، وذلك ضمن رؤية 4SC 2025 لجعل ليبيا البوابة الرقمية للعالم، وفق بيان للشركة.

وذكرت الشركة، أن هذا التوقيع جاء ضمن زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة الإيطالية روما وعقد عدد من الاتفاقيات التنموية.

وأضافت، أن الشركة القابضة للاتصالات تعكف على تطوير البنية التحتية للاتصالات محليا ودوليا وذلك بالتعاون مع الشركات الكبرى عالميا، التي تساهم في زيادة جودة وسرعة الخدمات التي تقدمها شركات المجموعة التابعة لها.