من بينها في النفط والغاز.. حكومة الوحدة الليبية توقع مع الحكومة الإيطالية مذكرات تفاهم جديدة

عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة والوفد الحكومي المرافق، اليوم الأربعاء اجتماعاً تقابلياً مع الحكومة الإيطالية برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في العاصمة روما.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن الطرفان وقعا خلال الاجتماع مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز الطبيعي، والاستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط وفي المناطق اليابسة بحوض غدامس، والربط الكهربائي والهجرة وحماية الحدود، وتفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي، واتفاقية لربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري.

كما ناقش الاجتماع متابعة أعمال اللجان الثنائية لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا وتحديد موعد نهائي لذلك، والخطوات اللازم اتخاذها لإنشاء اللجنة العليا الليبية الإيطالية، وانعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي على هامش أول اجتماع للجنة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الليبية على لزوم اتخاذ خطوات فعلية لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، مشدداً على أهمية العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، ودعمها وتطويرها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

وكان دبيبة، والوفد الحكومي المرافق له وصل اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية تستمر ليومين.

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