مجبور: الصراع في ليبيا سلطوي وليس سياسي

الوطن|رصد

أكد الخبير القانوني محمد مجبور، على أنه لا يوجد صراع سياسي في ليبيا إنما هو صراع سلطوي وتأمر من الاجسام السياسية ضد مصلحة المواطن لتحقيق المصالح السياسية والاستمرار في المشهد السياسي إلى ما لا نهاية.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية، أنه لن يتم الوصول إلى حل لإجراء الانتخابات ما دامت الحلول وضعت بين أعضاء لجنة 6+6 فقط، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى حل من خلالهم.

وبين مجبور، أن ما صنعته لجنة 6+6، لا يوجد شيء منه للوطن، ولا ينتظر منها وإنما هو فقط تحايل على المواطن وتمديد للوقت.

وتابع حديثه، أن “الصخيرات ابقت على نفس الوجوه وأضاف اليهم وجوه جديدة، وأيضا جددت لهم الشريعة،

وجنيف ابقت على نفس الوجوه وجددت لهم الشريعة، مشددا على أن هذه الوجوه نفسها تتزاحم على المجلس الرئاسي والسفارات والوزارات، لا تغيير وكأنها لعبة شطرنج”.

وأنهى مجبور، أن هاولاء الأسماء من السياسيين نفسهم من يتقاسمون المناسب فيما بينهم والمواطن ينتظر فقط، فيجب أن تكون هناك وصاية على الدولة الليبية عن طريق الأمم المتحدة ومجلس الأمن لأن الأمر اذا استمرت بهذا الشكل لن تصلح الإدارة في ليبيا.