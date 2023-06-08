قبائل الحميدات تشيد بدور المجلس الرئاسي الليبي بمشروع المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، أعيان ومشائخ قبائل الحميدات، بمقر ديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن أعيان ومشائخ قبائل الحميدات عبروا خلال عن تقديرهم لدور رئيس المجلس الرئاسي الكبير في مشروع المصالحة الوطنية، وخطواته الثابتة والمتزنة لقيادة البلاد لبر الأمان، وتأييدهم لما يبذله من جهود للذهاب نحو الاستحقاق الانتخابي وتحقيق الاستقرار.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التقى اليوم مع وفد من قبيلة الحطمان، والذين أكدوا تمسكُّهم بمشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي.

وأكد وفد قبيلة الحطمان على ثقتهم العالية بقدرة المجلس الرئاسي على تلبية رغبة الليبيين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق السلام والاستقرار في أنحاء البلاد كافة.

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