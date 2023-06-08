باتيلي يستعرض مع وزير خارجية الجزائر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

الوطن|رصد

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالاً هاتفياً من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي.

واستعرض الطرفان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في دولة ليبيا الشقيقة على ضوء الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتمكين الأطرافالليبية من التوصل إلى حل نهائي للأزمة يضمن تكريس إرادة الشعب الليبي في إنهاء الانقسام وطي صفحة الخلافات.

في هذا الإطار، جدد عطاف التعبير عن دعم الجزائر المتواصل للمساعي التي بادرت بها الأمم المتحدة بغية مساندة الفاعليين الليبيين نحوبلورة التوافقات الضرورية التي من شأنها تمهيد الأرضية القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال الممكنة.

وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات خلال الزيارة التي سيقوم بها الممثل الخاص للأمين العام إلى الجزائر قريبا، بدعوة منرئيس الدبلوماسية الجزائرية.