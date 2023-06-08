شكشك يبحث مع المشاي خطة شركة الكهرباء لتطوير الشبكة

الوطن| رصد

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك والإدارات المختصة بالديوان مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد المشاي؛ لمناقشة خطة الشركة لتطوير الشبكة خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء استعرض المشاي الخطوات التي اتخذتها الشركة وخطتها لتفادي العجز المتوقع في إنتاج الطاقة خلال الفترة الماضية متمنيًادور الديوان في دعم الشركة وأثره الإيجابي على الشبكة .

ومن جهته أثنى رئيس ديوان المحاسبة على أداء الشركة في المرحلة السابقة مؤكدًا على ضرورة تكتيف الجهود والتركيز على الإنتهاء منالعمرات الحالية في الوقت المستهدف؛ لمواجهة الدورة الصيفية القادمة بالتركيز على المحطات الرئيسية بالمنطقتين الغربية والشرقية .

كما وأكد المشاي على حرصه و العاملين بالشركة على المحافظة على استقرار الشبكة وعزمهم على عدم تكرار معاناة المواطنين منالانقطاعات المختلفة للكهرباء .

ومن جانبه استعرض مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاع النفط والكهرباء الأستاذ عبد الباسط جبوع ملاحظات الديوان وتوصياته حولأداء الشركة وشروع الإدارة في تنفيذ مهام نموذجية لمراجعة حسابات الشركة العامة للكهرباء خلال العام 2023 م ومتابعة تنفيذ التعاقداتالجارية موضوع موافقات الديوان السابقة بهدف الزيادة من فاعلية أداء الادارات المختلفة بالشركة .