“بعد توقف 10 سنوات”.. إعادة تشغيل معمل استغلال الغاز “أجخرة”

الوطن| رصد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن إعادة تشغيل معمل استغلال الغاز–أجخرة في المنطقة التعاقدية 91، بنجاح.

وقالت الشركة في بيان لها عبر الفيسبوك، إنه لنتيجة الجهود المتواصلة التي تقوم بها الفرق الفنية التابعة لشركة “السرير” للعمليات النفطية،تمكنت من تحقيق إنجاز قيّم يضاف لسلسة إنجازات قطاع النفط، حيث اكتملت تجارب إعادة تشغيل معمل استغلال الغاز–أجخرة فيالمنطقة التعاقدية 91، بنجاح.

وأعلنت العامة للكهرباء بدأ ضخ الغاز والمكثفات من المعمل إلى حقل الساحل التابع لشركة “سرت” لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وكذلك ميناءالزويتينة النفطي حسب المواصفات القياسية المعتمدة، ليعود المعمل للتشغيل بعد توقفه في يوليو 2013.

كما وأكدت الشركة أن معمل الغاز التابع لشركة “السرير” للعمليات النفطية في حالة تشغيلية جيدة من ناحية المعدات والدوارة والأعمالالميكانيكية وجاهزًا لمعالجة 130 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.