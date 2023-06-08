كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة: نرحب بمخرجات لجنة “6+6” وندعو البعثة الأممية لدعمها

الوطن| رصد

أصدرت كتلة التوافق الوطني في مجلس الدولة، بيانًا بشأن مخرجات لجنة “6+6″، بعد اجتماعاتهم في بوزنيقة بالمغرب.

حيث رحبت الكتلة في بيانها بمخرجات اللجنة المشتركة لصياغة قوانين الانتخابات“6+6”, وتقدمت بالشكر لأعضاء المجلسين الممثلين لهذهاللجنــــة علــــى مجهوداتهم المبذولة لإتمام الأطر القانونية للعملية الانتخابية.

وثمنت الكتلة استضافة المملكة المغربية لهذه اللقاءات وتعتبر أن مخرجات بوزنيقة خطوة رئيسية ومهمة جدًا لتسريع وتيرة العمل لإنجازالاستحقاق الانتخابي .

كما ودعت الكتلة جميع القوى السياسية وكذلك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لدعم هذه المخرجات والبناء عليها وصولاً لانتخابات حرة ونزيهةمقبولة من الجميع.