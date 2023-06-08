بن صالح: الشباب الليبي في مستوى متدني من العلم والمعرفة والأخلاق

قال سليمان بن صالح محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، إن الشباب الليبي في مستوى متدني من العلم والمعرفة والأخلاق، لأسباب تتعلق بوجود هرج ومرج غير مسبوق في عقد قران، صراخ ومفرقعات غطت على صوت المأذون الذي كان يستعمل مكبر صوت.

أضاف قائلًا على فيسبوك اليوم “الجالس بجنبي حدثني قائلاً: أعلى مستوى تعليمي لدى هؤلاء هو شهادة التعليم الأساسي، رغم أن أعمارهم تتراوح بين 16 و 25 سنة”.

وتابع قائلًا “بصدق واجعني الحال اللي احني فيه، واجعني ضياع هذه الثروة النفيسة المتمثلة في الشباب وهم على هذا المستوى من تدني العلم والمعرفة والأخلاق، واجعتني هالبلاد إللي هكذا شبابها اللي هم ذخرها للمستقبل، لكن ماذا أقول غير : حسبي الله ونعم الوكيل” وفق تعبيره.