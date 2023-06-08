شاهد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من الخميس 08 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 08 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم, مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من يوم الغد على المناطق الغربية خاصة الدواخل والجنوب.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء:صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة, تنشط أحياناً يوم السبت.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-30)مْ, وتسجل ارتفاع من يوم الغد خاصة على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً، مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفى الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على معظم المناطق مابين (24-28)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-40)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-40)مْ وتصل إلى (44)مْ على الكفرة, وتسجل تراجع يوم الغد علي أغلب المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:13)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).