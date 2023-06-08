البعثة الأممية تدعو الأطراف الفاعلة بليبيا للمشاركة في معالجة القضايا العالقة بشأن الانتخابات

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دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة بشأن القوانين الانتخابية وخلق بيئة أوفر أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023.

وفي بيان الأربعاء، حثّت البعثة الأممية، جميع الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية، التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي.

وقالت إنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المترشحين.

وأضافت، أنها تدرك أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني – بما في ذلك النساء والشباب – والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة.

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تقديرها للجهود التي بذلتها لجنة 6+6 المشكلة من قبل مجلسي النواب والدولة، والتي اجتمعت في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية في الفترة الممتدة بين 22 مايو و6 يونيو 2023 لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.