مخرجات بوزنيقة.. الرئاسي والبعثة الأممية يدعوان لمعالجة الخلافات، وسط ترحيب عربي

رحبت وزارة الخارجية البحرينية بالتوصل إلى ما سمته “توافقات مهمة” بين أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأشادت الخارجية البحرينية في بيان لها، بالجهود الدبلوماسية للمملكة المغربية الشقيقة في رعاية اجتماعات اللجنة المشتركة.

وعبرت الوزارة عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي – وفي أسرع وقت ممكن – على القوانين الانتخابية، باعتبارها خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتهيئة الأجواء الديمقراطية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على النحو الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق

من جانبها رحبت الأردن بتوافق اللجنة المشتركة بشأن القوانين الناظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وأشادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان لها، بالدور الذي اضطلعت به المملكة المغربية الشقيقة، معربة عن أملها في أن تسهم هذه التوافقات في الدفع بعملية التسوية السياسية في ليبيا قدماً بما يخدم آمال وطموحات الشعب الليبي الشقيق.

من جهتها، عبرت البعثة الأممية عن تقديرها لجهود لجنة 6+6، قائلة إن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من الليبيين.

وأضافت البعثة أنها ستعمل مع جميع المؤسسات المعنية بما في ذلك المجلس الرئاسي لتيسير مشاورات بين الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، داعية جميع الأطراف الفاعلة للانخراط بروح التوافق في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في 2023

وحثت البعثة جميعَ الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة بهدف إطالة أمد الأزمة التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي.

من جانبه ثمن المجلس الرئاسي عمل لجنة 6+6، مطالبا الاستمرار في معالجة النقاط العالقة تمهيدا للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام، وفق البيان.

ودعا الرئاسي كافة المؤسسات والقوى الوطنية إلى تشاور موسع بمشاركة البعثة الأممية بهدف إجراء انتخابات غير إقصائية تضمن القبول بنتائجها.

وأعلن ليل الثلاثاء عن البيان الختامي لاجتماعات لجنة 6+6 حول القوانين الانتخابية دون مشاركة رئيسي مجلسي النواب والدولة “عقيلة صالح” و”خالد المشري” رغم وجودهما في بوزنيقة.

وكان رئيسا لجنة 6+6 بالمجلسين جلال الشويهدي وعمر أبوليفة كشفا عن وصول اللجنة إلى اتفاق حول القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

وقال رئيس لجنة مجلس النواب جلال الشويهدي إنهم في انتظار حضور رئيسي مجلسي النواب والدولة للبت النهائي في هذه القوانين.

ونفى الشويهدي تعرضهم لأي ضغوطات من المملكة المغربية أو دول أخرى، فيما توصلوا إليه من توافقات حول القوانين.

من جانبه ذكر رئيس لجنة المجلس الأعلى للدولة عمر بوليفة أن القوانين التي جرى الاتفاق عليها تسمح للجميع بالمشاركة في الانتخابات ولا تستثني أحدا، بحسب تعبيره.

وتابع أبوليفة أنه جرى التوقيع على التوافقات دون إكراه من أي طرف داخلي أو خارجي، وأنه لم يتبق من القوانين سوى إصدارها رسميا من مجلس النواب.

وفي أول رد فعل، أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن أمله في خلق مزيد من التفاهم بين أعضاء لجنة 6+6 حول بعض النقاط في لقاءات قادمة، بالرغم من أن التعديل الدستوري الـ13 يعتبر عمل اللجنة ملزما ونهائيا، وفق قوله.

وأعرب المشري عن شكره للمملكة المغربية على استضافتها لقاءات لجنة 6+6، ولأعضاء اللجنة على الجهد المبذول للوصول إلى توافقات مهمة بحسب وصفه.

وعلى مدار أسبوعين احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات لجنة 6+6 للوصول إلى توافقات نهائية حول القوانين الانتخابية المنظمة للانتخابات القادمة والمنتظرة من الليبيين.

