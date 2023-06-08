ناشطة حقوقية: ما حصل في أبوزنيقة فجور سياسي وبيع العملية الانتخابية لحزب الإخوان

وصفت المحامية والناشطة السياسية، ثريا الطويبي، ما حصل في أبوزنيقة بالـ«فجور السياسي» الذي تم بموجبه بيع العملية الانتخابية لحزب الإخوان وملحقاته.

وقالت الطويبي، في منشور عبر «فيسبوك»: “ما حصل في بوزنيقة هو فجور سياسي تم بموجبه بيع العملية الانتخابية لحزب الإخوان وملحقاته”.

وكانت الطويبي، قد كتبت منشور سابق، قالت فيه: “فجور سياسي في قوانين الانتخابات لم يحصل في تاريخ الانتخابات في العالم، يخرج من رحم التعصب والتخلف والأنانية وفي ليبيا فقط، خلقه خالد المشري ولجنة 6+6 وستكون نتيجته فوز حزب الإخوان، لأنه الحزب الوحيد المنظم، فقد فصلت القوانين لفوز هذا الحزب”.

وأضافت “أول مرة في التاريخ يوضع شرط إعادة جولة انتخاب رئيس الدولة بين الفائز الأول ومن بعده، مهما كان عدد الأصوات التي تحصلوا عليها، أي بعد فوز المترشح كرئيس يجب أن يعيد جولة أخرى مع من يليه في الأصوات وليس فقط لو تحصل على 50+1، إنما مهما كانت النتيجة حتى لو اكتسح الأصوات يعيد جولة أخرى”.

وتابعت “التمثيل الانتخابي النسبي الذي يعطي للحزب عدد مقاعد حسب نسبة الأصوات التي تحصل عليها في الدائرة الانتخابية، التمثيل النسبي يسبب تشتت في الأصوات، وخلق حكومات ائتلافية ضعيفة وجمود في اتخاذ القرارات”.

واستطردت “من عدد 279 سيكون 155 مقعد للأحزاب عن طريق الدوائر المغلقة الكارثية، والباقي أفراد وليسوا مستقلين وبالتالي سيقدم الأحزاب بالإضافة للقوائم أفرادا ويستحوذون على أغلب المقاعد كما حصل في 2012 بينما من المفروض أن يكون الباقي مستقلين عن الأحزاب ولا يشارك فيها الأحزاب”.