حالة الطقس اليوم الخميس في ليبيا

طرابلس 08 يونيو 2023 (وال) _ توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس، استقرار الطقس على أغلب مناطق البلاد , مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من يوم الغد على المناطق الغربية خاصة الدواخل والجنوب.

وبحسب النشرة اليومية للأرصاد الجوية، فإن المنطقة الممتدة من رأس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء:صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة, تنشط أحياناً يوم السبت.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-30)مْ, وتسجل ارتفاع من يوم الغد خاصة على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى إمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً، مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفى الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على معظم المناطق مابين (24-28)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-40)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-40)مْ وتصل إلى (44)مْ على الكفرة, وتسجل تراجع يوم الغد على أغلب المناطق.

وأشار المركز الى أن غروب الشمس هذا اليوم الخميس على العاصمة طرابلس، سيكون على تمام الساعة (20:13)، بينما شروقها ليوم الغد سيكون على تمام الساعة (05:58). (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال