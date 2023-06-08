“الغاوي” يشارك في اجتماع جمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

الوطن – متابعات

شارك وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة منتهية الولاية “أبوبكر الغاوي”، رفقة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير “محمد الشريف أحمد”، في اجتماع الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المنعقد بالعاصمة الكينية نيروبي.

ووجه الغاوي الشكر للرئيس الكيني والحكومة الكينية، على حسن الضيافة، والجهد المتميز في تنظيم الجلسة الثانية للجمعية العمومية لموئل الأمم المتحدة.

وأكد على ضرورة إعادة الإعمار والتنمية وعودة الحياة عبر مبادرة أطلقها “الدبيبة” بهدف استكمال المشروعات التنموية بعد توقفها لأكثر من عشرة سنوات.

وأشار أن وزارة تتطلع إلى تحقيق مستقبل حضري مستدام من خلال تعددية شاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.