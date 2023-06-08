تراجع أسعار النفط مع عودة توقعات ضعف الطلب

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، حيث طغت المخاوف بشأن ضعف الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي على انخفاض وشيك في الإمدادات مع تعهد السعودية بتخفيضات الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 76.89 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 72.49 دولار.

واستقر الخامان القياسيان على ارتفاع بنحو 1 بالمئة، يوم الأربعاء، مدعومين بخطط السعودية لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج، رغم أن مكاسب الأسعار لا تزال محدودة بسبب ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وبيانات اقتصادية صينية ضعيفة.

وأثارت الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات الوقود الأمريكية التي تم الإبلاغ عنها، يوم الأربعاء، مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم، خاصة وأن السفر كان من المتوقع أن ينمو خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، يوم الأربعاء، إن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 2.7 مليون برميل في الأسبوع، أعلى من توقعات المحللين بارتفاع 880 ألف برميل.