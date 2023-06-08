الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف الليبية على خلق بيئة ملائمة لانتخابات 2023م

طرابلس 08 يونيو 2023 (وال) – حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، جميعَ الأطراف الفاعلة في ليبيا، إلى الانخراط بروح من التوافق في مساعي معالجة جميع القضايا العمالقة، وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات في عام 2023م، و الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية في ليبيا.

و أكدت البعثة على مواصلتها العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المرشحين.

وأوضحت، أنها أحاطت عِلماً بنتائج اجتماعات لجنة ” 6+6 ” المُشَكّلة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي اجتمعت في المغرب لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكدت البعثة: أن العناصرَ الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها، تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من النساء والشباب والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، لإنجاح العملية الانتخابية. (وال _ طرابلس)

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