جهاز النهر الصناعي يخطط لرفع القدرة الإنتاجية للمياه إلى 2.350 مليون متر مكعب

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كشفت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أن إدارة جهاز النهر الصناعي، وضعت خطة من أجل العمل على رفع القدرة الإنتاجية من المياه.

وقالت الحكومة، إن الخطة تستهدف رفع الإنتاج من 2.2 مليون متر مكعب إلى 2.350 مليون متر مكعب قبل نهاية هذا العام.

وخلال زيارة ميدانية رفقة وزير الموارد المائية، لإدارة جهاز النهر الصناعي وموقع خزان أجدابيا للتجميع، أكد رئيس الحكومة أسامة حماد على أن الحكومة ستسخر إمكانياتها من أجل المحافظة على الأمن المائي للدولة.

وتعهد حماد، بدعم جهاز النهر الصناعي والعمل مع المختصين على وضع خطة استراتيجية متكاملة للوضع المائي للدولة الليبية.

وتم التطرق، خلال الجولة، إلى إمكانية استئناف العمل بالمرحلة المتوقفة، منذ سنوات، في منظومات النهر الصناعي، وبحث المعوقات أمام استكمال المشاريع المتوقفة منذ سنوات، ومحاولة إيجاد موارد التمويل اللازمة لها.