باني: القناة الوطنية تحتاج لإدارة قوية

أكد الإعلامي الليبي عطية باني، أن القناة الوطنية التي تديرها حاليا عواطف الطشاني تحتاج لإدارة قوية وعمل دؤوب وتخطيط.

وقال باني في منشور عبر «فيسبوك»: “الله الله قديش الأيام تجري ولما الواحد يتذكر عندما كنا فيها، والله داخل القناة مثل الكرنفال الديكور يخدم من هنا وجماعة المكتبة الأرشيف والتنسيق يخدموا من غادي والتصوير الخارجي كل واحد ماسك كاميرا وطالع والمخرجين تلقاهم في قسمهم بالعشرين ينتظروا في التكليفات وادارة البرامج تضع الخطط وما هو مطلوب”.

وأضاف “الأستوديوهات دافئة وقسم مالي وإداري نشط يعد الاستمارات والعقود لسداد المستحقات حسب الميزانيات إضافة للأعمال الإدارية الأخرى، المقهى مزدحم شاهي قهوة سندوتشات عصائر، نقل خارجي بسياراته ومعداته متواجد 24/24، حركة فنيين وفنانين غرف المونتاج بالحجز لكثرة الأعمال وضيوف وما تسمع إلا صباح الخير، مدير له هيبته واحترامه وتعامله، فعلا ما تعرفني لين اتجرب غيري”.