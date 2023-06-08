فرنسا| إصابة عدد من الأشخاص في هجوم بسكين قرب بحيرة (آنسي)

باريس 08 يونيو 2023 (وال) _ أعلن وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارماتين” اليوم الخميس، إصابة عدد من الأشخاص من بينهم أطفال، في هجوم بسكين قرب بحيرة (آنسي) جنوب شرق فرنسا.

كما أعلن “دارماتين” بحسب شبكة فرانس 24، إنه تم إيقاف منفذ هجوم السكين قرب بحيرة (آنسي)، وإن رئيسة الوزراء الفرنسي إلى أبيت بورن، انتقلت إلى عين المكان.

هذا وذكرت الشرطة الفرنسية، إن منفذ الهجوم مواطن سوري يتمتع بوضع اللاجيء القانوني.

يذكر إن النواب وأعضاء الحكومة، وقفوا دقيقة صمت في الجمعية الوطنية، حدادا على أرواح ضحايا الهجوم. (وال _ باريس)

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