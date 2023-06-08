الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة والحرارة تصل لـ 44 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، توقعات حالة الطقس، والتي أظهرت استقرار في الأجواء على معظم المناطق، وارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة من الغد على المناطق الغربية.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً يوم السبت، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و30 درجة مئوية وتسجل ارتفاعاً من الغد خصوصاً على الدواخل.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية، تكون حالة الطقس في منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً، مع ظهور شبورة مائية خلال الليل، وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق الساحلية وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 24 و28 درجة مئوية.

وفي منطقة (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت مثيرة للأتربة والرمال، وتتراوح درجات الحرارة بين 34 و40 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد.

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وأخيراً في منطقة (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 37 و40 درجة مئوية وتصل إلى 44 درجة مئوية على الكفرة وتسجل تراجعا غدا على معظم المناطق.