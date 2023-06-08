بن شرادة: مخرجات 6+6 تعتبر من أفضل الاتفاقات التي توصل إليها الليبيون

الوطن/رصد

قال عضو مجلس الدولة “سعد بن شرادة “ إن مخرجات(6+6) تعتبر من أفضل الاتفاقات التي توصل إليها الليبيون وهو محصن بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر، لكن البعثة الأممية تحاول دائما إفساد أي تقارب بين الليبيين؛ لأنه يفسد سيطرتها على العملية السياسية.

وبين بن شرادة أن بيان البعثة هو رسالة للأطراف المعرقلة لمخرجات 6+6 أن عليها إشهار سلاحها وعرقلة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية تريد من جميع الليبيين أن يتفقوا وهذا لن يحدث ولا يوجد دائما اتفاق يرضى عنه جميع الأشخاص وهذه طبيعة العملية الديمقراطية.

ووضح أن من يريد الانتخابات عليه أن يضغط على الجهات المسؤولة عنها كالمفوضية لإجراء العملية الانتخابية فالقانون الصادر لا يقصي أحداً.