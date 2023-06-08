الجامعة العربية: يجب تذليل العقبات لإتمام اتفاق القوانين الانتخابية في ليبيا

دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة تذليل العقبات التي تحول دون التوقيع النهائي على اتفاق القوانين الانتخابية بعد التوافقات المعلنة في بوزنيقة المغربية.

وثمن أمين عام الجامعة أحمد أبوالغيط، في بيان له، جهود المغرب في استضافة اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (6+6)، المعنية بصياغة القوانين الانتخابية.

وأجلت لجنة (6+6)، بحسب خلال مؤتمر صحفي ليل الثلاثاء – الأربعاء، التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن القوانين الانتخابية، في حين ترددت أنباء حول وجود خلافات بشأن بعض المواد.

وقال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة، جلال الشويهدي، إن أعضاء (6+6)، اتفقوا على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان، وينتظرون توقيع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على الاتفاق النهائي بخصوص القانون في الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، قال رئيس وفد مجلس الدولة الأعلى، عمر بوليفة، إن الاجتماعات على مدار 10 أيام ناقشت التفاصيل كافة، وانتهت إلى الاتفاق على نقاط الاختلاف كافة، وسرْد قانونين اثنين، الأول يتعلق بالسلطة التشريعية، ويتكون من قانون انتخاب مجلس الأمة الذي يتكون من غرفتي النواب والشيوخ وقانون انتخاب رئيس الدولة.