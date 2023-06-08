زهيو: رسالة “نورلاند” موجهة لمجلسي النواب والدولة لإلغاء مقترح الحكومة الموحدة

الوطن / رصد

أكد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أن رسالة المبعوث الخاص للولايات المتحدة الامريكية “ريتشارد نورلاند” جاءت في إطار محاولة واشنطن الضغط بشكل ما على أطراف بالساحة الليبية لا تبدي تجاوباً بشأن محاربة «فاغنر»، وهو الملف الاستراتيجي للإدارة الأميركية حالياً، ولا تستهدف على الإطلاق تحذير المعرقلين للعملية الانتخابية في ليبيا.

وذكّر زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان التصريحات التي أطلقها نورلاند، وعدد من المسؤولين الأميركيين، التي هددوا فيها بمعاقبة أي طرف أو قوى محلية ستعرقل الانتخابات، التي كان من المفترض أن تتم نهاية عام 2021. وبالنهاية، تم تأجيل تلك الانتخابات لأجل غير مسمى، ولم تقم واشنطن بعقاب أي طرف.

مشيرا إلى أن «المستهدف من رسالة نورلاند بدرجة كبيرة هما مجلسا النواب والدولة وذلك لإصرارهما على تشكيل حكومة جديدة، ليتم إجراء الانتخابات تحت سلطة تنفيذية موحدة».