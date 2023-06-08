المهشهش: حجاج الجبل الأخضر يطالبون بتسيير رحلاتهم عبر مطار الأبرق

أكد الناطق باسم مطار الأبرق، جلال المهشهش، أن المطار كان يُسيِّر سنويًّا رحلةً، على الأقل، لحجاج الجبل الأخضر، وفي إحدى السنوات سير المطار رحلات جميع حجاج المنطقة الشرقية.

وقال المهشهش، في تصريحات صحفية: “فوجئنا هذا العام بتصريح الناطق باسم هيئة الحج بأن المطار ليس ضمن المطارات التي ستسيّر رحلات الحجاج على الرغم من جاهزيته لتسيير الرحلات الدولية، وكانت رحلات العمرة الفترة الماضية تسير أسبوعيا من المطار”.

وأضاف “استقبل المطار الأسبوع الماضي، جراء سوء الأحوال الجوية بمطار بنينا ببنغازي، 4 رحلات دولية من تونس وسوريا ومصر وتركيا، في يوم واحد”.

وتابع “نطالب هيئة الحج بتسيير رحلات حجاج الجبل الأخضر من مطار الأبرق، وتوضيح سبب عدم تضمين المطار ضمن المطارات التي ستسير رحلات حجاج هذا العام، وحجاج الجبل الأخضر يطالبوننا خلال اتصالهم بنا يوميا، بتسيير رحلاتهم عبر المطار”.