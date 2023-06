وزارة المالية متهمة بالمماطلة في أعين المراقبين الجويين

اتهم رئيس النقابة العامة للمراقبين الجويين “فتحي البوسيفي” وزارة المالية بالمماطلة في تنفيذ الإجراءات التي اتفق عليها مع وزارة المواصلات بشأن توحيد المرتبات وصرف العلاوات

وأضاف “البوسيفي” في تصريحات للأحرار، أن جميع المطالب التي اتفقوا عليها على طاولة وزير المالية منذ السابع من مايو الماضي لم يتخذ أي إجراء بخصوصه رغم كون العملية إدارية ولا تتطلب كل هذا الوقت، وفق تعبيره.

مشيرا إلى أن المراقبين الجويين هم أصحاب القرار في توقفهم عن تقديم الخدمات الجوية في حال عدم تنفيذ مطالبهم، وفق قوله.

وكانت النقابة العامة للمراقبين الجويين قد لوحت بالاعتصام منتصف الشهر الماضي، قبل أن تؤجل النقابة اعتصامها عقب اجتماع لها مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، والذي تعهد بالنظر في طلبات المراقبين.

وتطالب النقابة العامة للمراقبين الجويين بتنفيذ جدول المرتبات الموحد، وصرف المستحقات المالية المتأخرة، إسوة بباقي القطاعات، حسب ما صرحت به عبر مسؤوليها.

