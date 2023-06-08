“بالرحيم” يناقش نشاطات العمليات التشغيلية بشركة البريقة لتسويق النفط

الوطن/متابعات

عقد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط “فؤاد بالرحيم “ اجتماعه الأول المجدول مع الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، والإدارة العامة لتقنية المعلومات والإتصالات و إدارة التفتيش مكتب العقود؛ لمتابعة نشاطات العمليات التشغيلية بشركة البريقة لتسويق النفط و الإطلاع على سير عمل الإدارات.

وتم مناقشة أهم المشاكل و الصعوبات التي تواجه سير العمل؛ من أجل وضع الحلول الناجحة، و مد جسور التواصل والاتصال مع الإدارات، وما يسهم بشكل إيجابي في الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية والتي ستنعكس بالتالي علي جودة الخدمات المقدمة للوطن و المواطن.