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“بالرحيم” يناقش نشاطات العمليات التشغيلية بشركة البريقة لتسويق النفط

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

عقد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط “فؤاد بالرحيم “ اجتماعه الأول المجدول مع الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، والإدارة العامة لتقنية المعلومات والإتصالات و إدارة التفتيش مكتب العقود؛ لمتابعة نشاطات العمليات التشغيلية بشركة البريقة لتسويق النفط و الإطلاع على سير عمل الإدارات.

وتم مناقشة أهم المشاكل و الصعوبات التي تواجه سير العمل؛ من أجل وضع الحلول الناجحة، و مد جسور التواصل والاتصال مع الإدارات، وما يسهم بشكل إيجابي في الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية والتي ستنعكس بالتالي علي جودة الخدمات المقدمة للوطن و المواطن.

 

 

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#شركة البريقة لتسويق النفط ليبيا

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الوطن الليبية

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