الحويج: نعمل على تدابير عاجلة لتوحيد أسعار الأدوية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج اجتماعاً مع لجنة تتبع الأدوية والمعدات الطبية بالسوق المحلي وضمّ مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي الدكتور محمود الفطيسي ورئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة ومستشار الوزير شذر الصيد لعرض آلية تنفيذ النظام الدولي GS1 ومعايير تتبع الأدوية والمعدات الطبية ( الباركود الدولية ) .

تابع الحضور آلية عمل النظام ودوره في تحقيق شفافية سلسلة الامداد وحماية المستهلك بالحصول على منتج آمن، إضافة إلى دعم الجهات المختصة في معرفة المصدر الفعلي وتوحيد أسعار الأدوية بالسوق المحلي، كما تم التطرق للمشاكل والمعوقات التي تواجه الوزارات والهيئات المختصة في متابعة عمليات توريد الأدوية والمعدات الطبية والتحديات التي تعترض نشاط الأجهزة الرقابية والضبطية بالمنافذ الليبية وسُبل تذليلها.

وأكد الحويج على أهمية تطوير التشريعات وقانون العمل والنشاط التجاري، موجهاً باتخاذ تدابير عاجلة تسهم في تنظيم وضبط الأدوية والمعدات الطبية، وذلك بمنع توريد الأدوية المصنعة بغرض التصدير فقط واقتصار عمليات توريد الأدوية من الشركات المصنعة التي لديها وكيل معتمد في دولة ليبيا، بحسب بيانه.