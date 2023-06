نجاة 5 شباب من فك الصحراء

عثرت الجهات الأمنية بمنطقة وادي عتبة على خمسة شباب بعد ضياعهم ثلاثة أيام في الصحراء.

وأفاد رئيس المجلس الاجتماعي وادي عتبة عبد القادر شيخ علي غيث، الخميس، بأن الناجين هم أربع شباب تابعين لمديرية أمن وادي عتبة، وشخص يحمل جنسية إفريقية.

وأضاف غيث، أن الشباب خرجوا، لترحيل شخص من الأفارقة من وادي عتبة إلى وادي الحياة، ولانجراف الطريق بين المنطقتين وإزالتها بالكامل، الأمر الذي دعاهم لسلوك طريق ظنوها الأسهل والأسرع.

وبحسب رئيس المجلس الاجتماعي، خرج الناجون عن الطريق متجهين غربًا، ولعدم درايتهم بالصحراء وتضاريسها، حطت بهم رحلة التيه إلى أرض وعرة، لم تستطع سيارة الدفع الرباعي التي يستقلونها اجتيازها بعد عدة محاولات أدت إلى تعطّلها.

بعد تأخرهم وانقطاع التواصل معهم خرجت مجموعات للبحث عنهم بمسح المنطقة وما حولها للعثور عليهم وحَالَ نفاد وقود سيارات البحث والليل دون إيجادهم، بحسب المصدر.

ووفق عبد القادر ساهم في عملية البحث شباب المنطقة ممن يمتلكون سيارات صحراوية وأجهزة أمنية من بينها الغرفة الأمنية ومديرية الأمنية والكتائب العسكرية بالمنطقة وأوباري، وخبراء في الصحراء وتقصي الأثر.

وبعد ثلاثة أيام من البحث عنهم وفقدان الأمر في العثور عليهم، عثر عليهم بعد منتصف النهار وسط ولحسن الحظ لم يصب أي من المفقودين بضرر رغم ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة وانتهاء الماء.

وتقع منطقة وادي عتبة بإقليم “فزان” جنوبي ليبيا على المناطق الحدودية تحدّها سلسلة جبال من بينها وادي الحياة من الشمال.

