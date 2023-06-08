“يونيسف” تحذر من اتساع التصحّر في ليبيا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، من اتساع التصحّر الذي يعيد تشكيل الطبيعة في ليبيا، حيث تُستبدل المساحات الخضراء بالمباني الخرسانية.

وأوضحت المنظمة، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه تم تصنيف أكثر من 95% من ليبيا على أنها بيئة (صحراوية أو شبه صحراوية)، مؤكدة على الحاجة إلى حماية واستعادة المناطق الخضراء، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية.

وقالت يونيسف إنها تعمل مع الشباب وشركائها لاتخاذ إجراءات لاستعادة وحماية البيئة في ليبيا للأطفال حتى يتمتعوا بمستقبل أكثر اخضراراً.

وتتفاقم ظاهرة التصحّر ونقص المحاصيل الزراعية في ليبيا، في ظل الشح الكبير في الأمطار والمياه منذ سنوات، وتزايد قطع الأشجار وعدم الاهتمام بزراعتها، وهو ما أدى إلى التغير المناخي.