“المهشهش”على هيئة الحج بتسيير رحلات حجاج الجبل الأخضر من مطار الأبرق

الوطن – رصد

قال الناطق باسم مطار الأبرق جلال المهشهش إن تصريح الناطق باسم هيئة الحج بأن المطار ليس ضمن المطارات التي ستسيّر رحلات الحجاج على الرغم من جاهزيته لتسيير الرحلات الدولية كان مفاجيء.

وأضاف المهشهش في تصريحات صحفية أن مطار الأبرق يسيير سنويًّا رحلةً، على الأقل، لحجاج الجبل الأخضر، وفي إحدى السنوات سير المطار رحلات جميع حجاج المنطقة الشرقية.

وطالب هيئة الحج بتسيير رحلات حجاج الجبل الأخضر من مطار الأبرق، بالإضافة إلى توضيح سبب عدم تضمين المطار ضمن المطارات التي ستسير رحلات حجاج هذا العام لافتا أن حجاج الجبل الأخضر يطالبون بتسيير رحلاتهم عبر المطار.

ونوه أن رحلات العمرة الفترة الماضية تسير أسبوعيا من المطار.

وختم أن المطار استقبل الأسبوع الماضي، جراء سوء الأحوال الجوية بمطار بنينا ببنغازي، 4 رحلات دولية من تونس وسوريا ومصر وتركيا، في يوم واحد.