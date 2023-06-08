الجامعة العربية: نأمل تذليل العقبات أمام توقيع اتفاق بشأن القوانين الانتخابية

أعربت جامعة الدول العربية عن أملها في تذليل العقبات التي قد تحول دون التوقيع النهائي على اتفاق بشأن القوانين الانتخابية في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المأمول هو تشجيع الاطراف الليبية بعد التوافقات التي أُعلن عنها في بوزنيقة المغربية بهدف تذليل العقبات التي قد تحول دون التوقيع النهائي على الإتفاق في الأيام المقبلة.

وثمّن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جهود المغرب في استضافتها لاجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة (6+6)، المعنية بصياغة القوانين الانتخابية بليبيا، والتي انطلقت بمدينة بوزنيقة، في مايو الماضي.