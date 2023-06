الرئاسي يشكل لجنة للدفاع عن “هانيبال القذافي” ومتابعة قضيته في لبنان

أعلن المجلس الرئاسي عن تشكيل لجنة للتواصل مع السلطات اللبنانية والمنظمات الإنسانية بشأن “هانيبال القذافي” لتوفير الظروف الإنسانية والصحية وضمان المحاكمة العادلة.

وقال الرئاسي في بيان له، الأربعاء، إن مهام اللجنة هو تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل محاكمة عادلة ونزيهة تضمن كافة الحقوق القانونية.

وقرر الرئاسي أن تترأس اللجنة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية وبعضوية مستشار عن مكتب المستشارين ومدير الشؤون الخارجية بالمجلس، إضافة إلى عضو قانوني عن مكتب الشؤون القانونية التابع للرئاسي.

وطالب الرئاسي اللجنة المشكلة بتقديم تقرير للمجلس عن نتائج أعمالها عقب انتهاء مهمتها، متيحا للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعان به، وفق القرار.

وأعلن نجل “معمر القذافي”، “هانيبال القذافي”، الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات وكذلك سوء معاملته، مستنكرا اعتقاله سياسيا من دون محاكمة طوال هذه السنوات.

وقال هانيبال في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لموّكله “بول رومانوس”، نشرته وسائل إعلام لبنانية: “بعد تمادي البطش بحقي دون أي حسيب وصم آذان المؤتمنين بالحفاظ على حقوق الإنسان ورمي شرعيتها في مهب الريح، أعلنتُ إضرابي على الطعام وأحمّل كل النتائج وكامل المسؤوليات للضالعين بتمادي الظلم بحقي، آن الأوان لتحرير القانون من يد السياسيين”، وفق نص البيان.

ويوّجه القضاء اللبناني إلى نجل القذافي تهمة كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصولهم بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم.

المصدر: المجلس الرئاسي + قناة ليبيا الأحرار

