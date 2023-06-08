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طائرات حلف الناتو تنفذ 3 مهام استطلاع في 3 أيام قبالة سواحل ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، أن طائرات حلف الناتو نفذت 3 مهام استطلاع على مدار 3 أيام قبالة سواحل ليبيا.

وقال الموقع، في تقرير له: “مهمة استطلاع ومراقبة جديدة (الثالثة في ثلاثة أيام) لحلف الناتو قبالة سواحل ليبيا”.

وأضاف “هذه المرة جاء دور طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز بوينغ RC-135W، (رقم التسجيل ZZ665)، والتي أقلعت من قاعدة خليج سودا في جزيرة كريت التابعة لحلف الناتو في حوالي الساعة 07:30 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، ونفذت الجزء الأول من المهمة قبالة شرق ليبيا”.

وتابع “تحركت الطائرة البريطانية غربًا، لكنها بقيت خارج منطقة معلومات الطيران الليبية، وأجرت الطائرة نفسها مهمة مماثلة لكنها أقرب إلى الساحل الليبي يوم الثلاثاء”.

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الناتو ليبيا مهام استطلاع

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صحيفة الساعة 24

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