خلال زيارة الدبيبة لروما.. خارجية إيطاليا: الوضع في ليبيا ساء بعد مقتل القذافي

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن الوضع في ليبيا ساء بعد مقتل الزعيم الراحل معمر القذافي وذلك في تصريحات تلفزيونية تتزامن مع استضافة روما لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي وقع العديد من الاتفاقيات مع الجانب الإيطالي.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي بحسب وكالة “نوفا” “مقتل العقيد الليبي معمر القذافي كان خطأ لأن الوضع ساء على إثر ذلك” مضيفا أن رئيس وزراء إيطاليا الأسبق “سيلفيو برلسكوني كان محقًا في هذه المسألة أيضًا”.

وأضاف وزير خارجية إيطاليا أن “استعادة الوحدة الحقيقية في ليبيا والعمل على إجراء انتخابات حقيقية، يُعد أمر ضروري ولضمان تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي كذلك“.

وقال الوزير الإيطالي إنه التقى الدبيبة وسيلتقيه مجددا اليوم بعد الظهر وأشار إلى التوقيع” بالأمس على اتفاقيات من خلال شركة إيني ووزارة الداخلية، وإقامة طاولة ثابتة بين إيطاليا وليبيا ستكون مرفوقة بلقاءات بين الشركات” مضيفا “نذكر بأننا نعيد بناء مطار طرابلس”