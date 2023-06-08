الأمم المتحدة تؤكد أهمية افتتاح مكتب في ليبيا لبرنامج المستوطنات البشرية

أكدت وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “ميمونة شريف”؛ أهمية افتتاح مكتب للبرنامج في ليبيا وتفعيل مذكرات التفاهم بين البرنامج والدولة الليبية

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي مع وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدةالوطنية.

وتم خلال اللقاء بحث تجربة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وخبراتها في الدول النامية، وإمكانية عمل البرنامج في ليبيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض المشروعات القائمة على تنفيذها وزارة الإسكان والتعمير ومختلف الوزارات والهيئات ضمن خطة عودة الحياة المعلن عنها من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ، وبدء عودة الشركات للمساهمة في إعادة الإعمار والبناء والمشروعات التنموية.