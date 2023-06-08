مجلس الدولة يبحث مع المبعوث الفرنسي مخرجات عمل لجنة 6+6

استقبل النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر بوشاح اليوم الخميس، المبعوثَ الخاص للرئيس الفرنسي “بول سولير” والسفير الفرنسي لدى ليبيا المصطفى المهراج.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن اللقاء الذي عقد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، تناول عمل المجلس على ملف الانتخابات وما توصلت إليه لجنتا 6+6 بمدينة بوزنقية المغربية من مخرجات حول قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة.

وناقش الطرفان سبل الدعم الدولي عن طريق الأمم المتحدة لهذه القوانين وتهيئة الظروف لإجراء الإنتخابات.