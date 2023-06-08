شركة الكهرباء: تواصل صيانة الوحدة الغازية الثانية بمحطة مصراتة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة مصراتة المزدوجة بقدرة 325 ميجاوات مع مولد البخار الخاص بها.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال العمرة الجسيمة يجريها فريق مشترك يضم مهندسين وفنيين من المحطة ومختصين من شركة سيمنس الألمانية.

وأشارت الشركة إلى أن العمل يتواصل على مدار الساعة لإعادة الشبكة للعمل بكامل حمولتها بعد استكمال كافة أعمال العمرة الجسيمة التي تأتي ضمن الخطط الموضوعة لتجديد وحدات التوليد وزيادة القدرات الإنتاجية من خلال العمل على إجراء أعمال العمرات الجسيمة والصيانات لعديد وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج المنتشرة في مختلف المناطق والمدن الليبية.