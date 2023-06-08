ليبيا.. “المنفي” يبحث مع المبعوث الفرنسي العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الخميس، بمقر ديوان المجلس في طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفي مهراج.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء تناول مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين ومن بينها قضايا الهجرة، وحماية الحدود، ونتائج عمل لجنة 6+6.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون الأمني والعسكري والمسار الاقتصادي، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتشاور المشترك في المجالات المختلفة.

وكان المجلس الرئاسي الليبي أصدر أمس بيان ثمن فيه النتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 عقب اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية، ودعاها في إطار اختصاصها الدستوري بإعداد القوانين الانتخابية والمرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق لما تبقى من المرحلة التمهيدية إلى الاستمرار في معالجة النقاط العالقة بهدف الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام تنهي المراحل الانتقالية.

كما دعا المجلس كافة المؤسسات المعنية والقوى الوطنية إلى تشاور موسع بمشاركة بعثة الأمم المتحدة يهدف إلى ضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الظروف المناسبة لأجراء انتخابات غير اقصائية تضمن القبول بنتائجها.

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