شاهد بالفيديو : القبض على شخص قام بسرقة عدد من الإطارات والنضائد

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن تمكن “مركز شرطة الكويفية” من القبض على شخص قام بسرقة عدد من الإطارات والنضائد من محل لبيع الإطارات والنضائد بمنطقة حي السلام ويضبط شخصاً آخر قام بشراء المسروقات.

وإستجابةً لشكوى مواطن يمتلك محل لبيع الإطارات والنضائد بمنطقة حي السلام بإختصاص المركز تقدم بها إلى مركز شرطة الكويفية ضد مجهول قام بسرقة عدد من الإيطارات والنضائد مُستغلاً انشغال العامل بصيانة إطار مركبته الآلية وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز لواء محمد إمراجع الدرسي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب .

وتم خروج مجموعة التحريات بإمرة رئيس الوحدة ن ض عبدالسلام ميما البرغثيإلى مكان الواقعة بمنطقة حي السلام للمُعاينة وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة وعند وصولهم تحصلو على تسجيل لكاميرات المراقبة بالمكان يوضح نوع المركبة وكذلك الشخص وهو يقوم بوضع إحدى النضائد المسروقة بمركبته وانطلق عملية البحث عن المركبة المطلوبة من قبل أعضاء التحريات وفي نفس اليوم تم مشاهدة المركبة وتم ضبطها ومن يقودها وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال مع سائق المركبة الذي تم ضبطه تبين انه يُدعى ث.أ.ك من مواليد 1984 ليبي الجنسية وإعترف بسرقته للإطارات والنضائد وانه قام ببيعها لشخص بمبلغ وقدره 400 دينار.

وتم انتقال معاون وحدة التحقيق نقيبمحمد الترهوني رفقة رئيس وأعضاء وحدة التحريات وإسترجاع المسروقات وضبط الشخص الذي قام بشرائها .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.