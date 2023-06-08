بنغازي.. كمين محكم يطيح بشخصين مطلوبين صادر بحقهم حُكم قضائي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن تمكن “مركز شرطة النواقية” من القبض على شخصين مطلوبين لدى المركز وصادر بحقهما حُكم قضائي بالسجن غيابيا لإعتدائهما على مواطن بالضرب والسب وتقييد حُريته .

وفي اطار الخطة المعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة النواقية لواء عبد المنعم الدرسي لضبط المطلوبين لدى المركز ولدى القضاء .

وعقب ورود معلومات عن اثنين من المطلوبين لدى المركز وصادر بحقهما حكم قضائي بالسجن غيابيا على ذمة الإعتداء بالضرب على مواطن وسبه وتقييد حريته .

وعلى الفور تم تكليف أعضاء التحريات من قبل السيد رئيس وحدة التحقيق والتحريات رائد سالم قادير بالبحث والتحري وضبط المطلوبين .

وتم خروج أعضاء التحريات وإعداد كمين محكم وتم إستيقافهم وهم على متن مركبة آلية نوع هيونداي فيرنا بدون لوحات معدنية وضبطهم والإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى أ.ر.م والثاني يُدعى ي.س.ر وتم إحالتهم إلى النيابة العامة…